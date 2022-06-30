Векторный рисунок на машину

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Закрыт11 заявок599 просмотров

Необходимо обьеденить или создать новый, но в этой стилистике (muerto) рисунок. На машину задняя дверь и крыло. 

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