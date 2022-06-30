Отрисовать изображение в векторе

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Закрыт26 заявок571 просмотр

По фото (более крупное изображение фрагментов и надписей пришлю исполнителю) отрисовать в векторном формате, размер изображения: ширина 28х24см. 

Изображение здесь https://mega.nz/folder/Pgs1mBaL#MWN744s9ICNeQ6ldvZU9zg

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edub
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