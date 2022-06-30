Требуется перерисовать рисунок Fig 2(a) для научной статьи, улучшив его качество. Линии должны быть четкими, цвета символов и обозначений - черный, синий, красный, бордовый или коричневый. Срок выполнения 1-2 дня. Дополнительно предоставляется файл 'А4' для понимания размещения рисунка.
Отрисовать изображение в векторе
По фото (более крупное изображение фрагментов и надписей пришлю исполнителю) отрисовать в векторном формате, размер изображения: ширина 28х24см.
Изображение здесь https://mega.nz/folder/Pgs1mBaL#MWN744s9ICNeQ6ldvZU9zg
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