ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН / РЕТУШЬ

Образование:

2016-2020

Львовская Национальная Академия Искусств, Кафедра Графического Дизайна.

С удовольствием сделаю для вас:

дизайн/вёрстку полиграфической продукции (журналы, книги, каталоги, лукбуки, инструкции, обложки, брошюры, буклеты)

обработаю фото (цветокоррекция, портретная ретушь, обтравка, реставрация, из ч/б в цвет, предметная обработка);

дизайн/редизайн упаковок или этикеток;

дизайн/верстка презентаций;

дизайн/верстка рекламных объявлений.

Инструменты:

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Adobe Illustrator

Microsoft Office Word

Adobe Acrobat

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @a0ena