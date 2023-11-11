aoenatym

Алёна Тымчук aoenatym

 
24 годаУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН / РЕТУШЬ

Образование:

2016-2020

Львовская Национальная Академия Искусств, Кафедра Графического Дизайна.

С удовольствием сделаю для вас:

  • дизайн/вёрстку полиграфической продукции (журналы, книги, каталоги, лукбуки, инструкции, обложки, брошюры, буклеты)
  • обработаю фото (цветокоррекция, портретная ретушь, обтравка, реставрация, из ч/б в цвет, предметная обработка);
  • дизайн/редизайн упаковок или этикеток;
  • дизайн/верстка презентаций;
  • дизайн/верстка рекламных объявлений.

Инструменты:

  • Adobe InDesign
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Lightroom
  • Adobe Illustrator
  • Microsoft Office Word
  • Adobe Acrobat
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Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @a0ena

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