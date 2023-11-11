ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН / РЕТУШЬ
Образование:
2016-2020
Львовская Национальная Академия Искусств, Кафедра Графического Дизайна.
С удовольствием сделаю для вас:
- дизайн/вёрстку полиграфической продукции (журналы, книги, каталоги, лукбуки, инструкции, обложки, брошюры, буклеты)
- обработаю фото (цветокоррекция, портретная ретушь, обтравка, реставрация, из ч/б в цвет, предметная обработка);
- дизайн/редизайн упаковок или этикеток;
- дизайн/верстка презентаций;
- дизайн/верстка рекламных объявлений.
Инструменты:
- Adobe InDesign
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Adobe Illustrator
- Microsoft Office Word
- Adobe Acrobat
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @a0ena
Портфолио
- MYDAY / KHVN17 просмотров
- ANTI / Ukrainian Edition31 просмотр
- ЖУЖУ / Журнал33 просмотра
- MYDAY / Интервью24 просмотра
- Album / MORGUNOV12 просмотров
- THE DARK TOWER / Book41 просмотр
- Верстка новостного дайджеста19 просмотров
- История21 просмотр
- Ретушь для каталога34 просмотра
- Коррекция цвета кожи21 просмотр
- Глубокая ретушь22 просмотра
- Сборник поэзий26 просмотров