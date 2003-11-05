Художник-дизайнер

Я нахожусь здесь и предоставляю свои услуги, потому что просто очень люблю рисовать. За всю свою жизнь я успел попробовать множество стилей и методик рисования. В данный момент моя душе ближе всего лежит к стилю digital painting, но я так же умею работать и с простым "мультяшным" стилем, а также умею работать векторе и в стиле pixel art. Анимировать я тоже пытаюсь, но так как работа эта требует очень много сил и времени, я в ней еще не очень освоился.