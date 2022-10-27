Дизайн сайтов и мобильных приложений
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недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
9 месяцев назад
Настя забегает дороги клиенту, работает очень быстро и результат отличный. Подбирает варианты, вносит правки, в целом работой остался доволен. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
С Романом приятно работать - отличная коммуникация, быстрая обратная связь. Правки вносятся подробные и сразу с предложениями, поэтому сотрудничать было вдвойне комфортно.
$70
10 баллов
год назад
Отличная работа! Полностью оправданы все мои ожидания. Сайт вышел классный и именно такой как я хотела. Все мои предпочтения и пожелания были учтены. Получились шикарные личные кабинеты и не менее шикарный лендинг! С уверенностью рекомендую! По срокам, по качеству и по коммуникации никаких вопросов.
Ответный отзыв
Было приятно вместе работать! Быстрая коммуникация, отличная и четкая постановка задачи, позволившая выполнить заказ с минимальным количеством правок.