ten_ot_solnca

Светлана ten_ot_solnca

 
18 летРоссия/Самара
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Всем привет! Я - цифровой художник

Хэй!

Меня зовут Светлана и я работаю в графике, создаю оригинальных персонажей, персонажей литературы и фикшена, известных персонажей, концептуальные арты, обложки и заставки. Буду рада выполнить ваш заказ за хорошие деньги в лучшем качестве.

  • Принимаю любые правки. Но если наши мнения не совпадут, то мы можем установить плюсы и минусы той или иной позиции, за доработки также взимается оплата.
  • Работаю с заказами любой сложности, так как имею огромный опыт в рисовании.
  • Время выполнения вашего заказа может быть большим, но не бесконечным. Я всегда добросовестно подхожу к работе.
  • Беру запросы любого содержания, будь то жесткие сцены или работы шокирующего содержания.
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