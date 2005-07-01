Всем привет! Я - цифровой художник

Хэй!

Меня зовут Светлана и я работаю в графике, создаю оригинальных персонажей, персонажей литературы и фикшена, известных персонажей, концептуальные арты, обложки и заставки. Буду рада выполнить ваш заказ за хорошие деньги в лучшем качестве.