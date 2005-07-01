Всем привет! Я - цифровой художник
Хэй!
Меня зовут Светлана и я работаю в графике, создаю оригинальных персонажей, персонажей литературы и фикшена, известных персонажей, концептуальные арты, обложки и заставки. Буду рада выполнить ваш заказ за хорошие деньги в лучшем качестве.
- Принимаю любые правки. Но если наши мнения не совпадут, то мы можем установить плюсы и минусы той или иной позиции, за доработки также взимается оплата.
- Работаю с заказами любой сложности, так как имею огромный опыт в рисовании.
- Время выполнения вашего заказа может быть большим, но не бесконечным. Я всегда добросовестно подхожу к работе.
- Беру запросы любого содержания, будь то жесткие сцены или работы шокирующего содержания.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Концепт-арт персонажа/ 19 век13 просмотров
- Персонаж/атмосфера/лайн11 просмотров
- Персонаж/лайн10 просмотров
- Персонажи вписанные в фон16 просмотров
- Скетч8 просмотров
- Несколько персонажей6 просмотров
- Женский персонаж4 просмотра
- Обложки для паблика в ВК/Твиттере и др.2 просмотра
- Персонаж (иллюстрация)4 просмотра
- Несколько персонажей4 просмотра
- Несколько персонажей4 просмотра
- Мужской персонаж4 просмотра