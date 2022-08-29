Адаптивный, современный дизайн сделанный на совесть. Графический дизайн и Web/UX/UI landing page

Привет!

Меня зовут Егор и я веб-дизайнер, работает в сфере графического дизайна около 2 лет. За это время :

более 50 довольных клиентов по всему миру;

помог 30+ компаниям и персональным брендам со стратегиями визуальной коммуникации и дизайнерскими задачами;

я каждый день совершенствовал свои навыки, оценивая работу других дизайнеров, разрабатывая с использованием инструментов дизайна, каждодневной систематизацией своей работы в целом и т.д

Мой приоритет в работе – качественный конечный продукт. Я готов работать до тех пор, пока результат не удовлетворит нас обоих. У вас есть отличные идеи и вам нужна профессиональная помощь в их реализации? Тогда пиши прямо сейчас.

Viber/Telegram: +380951567576

Внутренний чат Weblancer

По почте: [email protected]

Оказываемые услуги

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Логотипы.

Подбор цветов, шрифтов, графики и других элементов композиции.

Шаблоны документации компании.

Дизайн упаковки.

Визуальный стиль социальной сети.

Материалы для рекламы.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Разработка общей концепции визуального стиля.

Аватар/лого.

Highlights covers.

Посты и истории: разработка общего стиля, цветов, графических элементов, шаблонов.

Постоянное визуальное сопровождение постов/историй.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Блокноты.

Открытки и листовки.

Плакаты.

Обложки музыкальных треков и альбомов

Вёрстка журналов, книг и т.д.

Мои гарантии