FANkill

Егор FANkill

 
27 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Адаптивный, современный дизайн сделанный на совесть. Графический дизайн и Web/UX/UI landing page

Привет!

Меня зовут Егор и я веб-дизайнер, работает в сфере графического дизайна около 2 лет. За это время :

  • более 50 довольных клиентов по всему миру;

  • помог 30+ компаниям и персональным брендам со стратегиями визуальной коммуникации и дизайнерскими задачами;

  • я каждый день совершенствовал свои навыки, оценивая работу других дизайнеров, разрабатывая с использованием инструментов дизайна, каждодневной систематизацией своей работы в целом и т.д

Мой приоритет в работе – качественный конечный продукт. Я готов работать до тех пор, пока результат не удовлетворит нас обоих. У вас есть отличные идеи и вам нужна профессиональная помощь в их реализации? Тогда пиши прямо сейчас.

Viber/Telegram: +380951567576

Внутренний чат Weblancer

По почте: [email protected]

 

Оказываемые услуги

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

  • Логотипы.

  • Подбор цветов, шрифтов, графики и других элементов композиции.

  • Шаблоны документации компании.

  • Дизайн упаковки.

  • Визуальный стиль социальной сети.

  • Материалы для рекламы.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

  • Разработка общей концепции визуального стиля.

  • Аватар/лого.

  • Highlights covers.

  • Посты и истории: разработка общего стиля, цветов, графических элементов, шаблонов.

  • Постоянное визуальное сопровождение постов/историй.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

  • Блокноты.

  • Открытки и листовки.

  • Плакаты.

  • Обложки музыкальных треков и  альбомов

Вёрстка журналов, книг и т.д.

Мои гарантии

  • Соблюдение сроков выполнения работы.

  • Качественный и адаптивный дизайн.

  • Индивидуальный подход.

  • Постоянная связь.

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$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
6
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Баннеры
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Логотипы и Знаки
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Отзывы заказчиков
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
год назад
Сделать логотип для компании Движение
Все отлично
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
illyalu
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
год назад
Разработка логотипа для интернет магазина
Очень адекватный исполнитель, все было сделано быстрее сроков, качество супер, понимает сразу и не надо писать тз на 10 страниц. Буду в дальнейшем обращаться и Вам советую!
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Stasage
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
21 день назад
$5
10 баллов
год назад
Логотип Для Кадастровой Компании
Благодарю за отличную работу для конкурса, призовое место ваше!
Отличный конкурс
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$20
10 баллов
год назад
Предложить вариант логотипа для сайта и полиграфии
Егор предложил лучший в конкурсе дизайна логотипа и помог с его доработкой.
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
belousovoleg132
Олег Білоусов 
35 летУкраина
год в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
год назад
Логотип
Дуже сподобався логотип, дякую за співпрацю! Рекомендую!
Все добре, рекомендую
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
11 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#33
Баннеры
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#31