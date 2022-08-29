Привет!
Меня зовут Егор и я веб-дизайнер, работает в сфере графического дизайна около 2 лет. За это время :
более 50 довольных клиентов по всему миру;
помог 30+ компаниям и персональным брендам со стратегиями визуальной коммуникации и дизайнерскими задачами;
я каждый день совершенствовал свои навыки, оценивая работу других дизайнеров, разрабатывая с использованием инструментов дизайна, каждодневной систематизацией своей работы в целом и т.д
Мой приоритет в работе – качественный конечный продукт. Я готов работать до тех пор, пока результат не удовлетворит нас обоих. У вас есть отличные идеи и вам нужна профессиональная помощь в их реализации? Тогда пиши прямо сейчас.
Viber/Telegram: +380951567576
Внутренний чат Weblancer
По почте: [email protected]
Оказываемые услуги
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Логотипы.
Подбор цветов, шрифтов, графики и других элементов композиции.
Шаблоны документации компании.
Дизайн упаковки.
Визуальный стиль социальной сети.
Материалы для рекламы.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Разработка общей концепции визуального стиля.
Аватар/лого.
Highlights covers.
Посты и истории: разработка общего стиля, цветов, графических элементов, шаблонов.
Постоянное визуальное сопровождение постов/историй.
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Блокноты.
Открытки и листовки.
Плакаты.
Обложки музыкальных треков и альбомов
Вёрстка журналов, книг и т.д.
Мои гарантии
Соблюдение сроков выполнения работы.
Качественный и адаптивный дизайн.
Индивидуальный подход.
Постоянная связь.
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