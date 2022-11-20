Требуется убрать одну цифру с трех фотографий. Необходимо провести обработку изображений, обеспечив качественный результат без видимых следов редактирования.
- Обработка фотографий45 заявокЗакрыт2 года назад
Необхідно налаштувати контекстну рекламу в YouTube для благодійного фонду, орієнтуючись на мінімальні витрати. Важливо забезпечити ефективність кампанії при обмеженому бюджеті.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать макет для печати листовок и наклеек для благотворительного фонда. Необходимо учесть особенности дизайна и подготовки к печати полиграфии.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать креативы для рекламной кампании благотворительного фонда в Facebook и Instagram. Основная цель — сбор средств на машины для эвакуации. Важно учесть цену и сроки выполнения.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуются правки главной страницы сайта благотворительного фонда на платформе Тильда. Важно учитывать бюджет при внесении изменений. Необходимо качественное и быстрое выполнение работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать видео для рекламы благотворительного фонда. Необходимо использовать контент из открытых источников, соответствующий тематике видео. Ожидается качественный монтаж и соответствие стилю фонда.Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется специалист для запуска контекстной рекламы в Google для благотворительного фонда. Необходим опыт работы в данной сфере. Основная задача — привлечь внимание к фонду через поисковую рекламу и увеличить охват аудитории.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать дизайн наклеек для дверей кофейни и дизайна корзины для сбора средств для детей. Обеспечьте привлекательный и запоминающийся визуальный стиль.Завершен2 года назад
Требуется специалист для разработки стратегии ведения аккаунта Facebook для нового проекта фонда, помогающего детям и пожилым, пострадавшим от войны. Необходим опыт в SMM и SMO для эффективного привлечения донатов и развития сообщества.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется специалист с опытом в SMM и SMO для разработки стратегии развития аккаунта в Instagram. Проект направлен на помощь детям и старикам, потерявшим жилье из-за войны. Необходима эффективная стратегия для привлечения донатов и поддержки проекта.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется собрать целевую аудиторию по заданным параметрам и организовать рассылку сообщений в Telegram. Необходим опыт в SMM и SMO для успешной реализации задачи.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется специалист по раскрутке телеграмм каналов для благотворительного фонда, помогающего старикам и детям, пострадавшим от войны. Необходимо привлечь донаты для нового проекта. Ищем опытного фрилансера с успешными кейсами в SMM и SMO.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется создание логотипа для волонтерского проекта. Ожидается минимальная стоимость или оплата в виде печенек. Идеально подойдет креативный дизайнер, готовый предложить оригинальные идеи для данного проекта.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно скопировать смарт контракт на троне , внести небольшие правки и выгрузить на блокчейнСистемное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Ищем профессионала с опытом в нише службы доставки еды , нужна комплексная настройка рекламы, подробности в лс!Контекстная реклама9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать пакет пакета, макет для упаковки под палочки и макет бокса по суши. Все детали отправлю в лс!Завершен5 лет назад
Нужно разработать новый дизайн флаера для службы доставки суши. Цель - получить продающий флаер! Всю информацию и контент вышлю по запросу в лсЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток!Ищу специалиста, на постоянную работу по созданию рекламы в соц сетях, для продвижения товара временного и длительного спроса. (Товарка).Обязательно понимания этой ниши, позитивные результаты работ.От теста до масштабирования рекламных кампаний. ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть шаблон , нужно чуть сменить дизайн и нарисовать лого( есть эскиз, нужно просто нарисовать) , вообщем переделываем готовый сайт. Затраты времени- не более 3 часов. Сайт на тильде ( обязательно опыт)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно разработать креативный дизайн пакетов для службы доставки едыДизайн продукции23 заявкиЗакрыт6 лет назад