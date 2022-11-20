illyalu

Илья Лунгарев illyalu

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$360
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

yulyalykyan4enko
Юлия 
35 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Сделать макет для листовок и наклеек для благотворительного фонда
Чітко поставлене завдання, замовник завжди на зв'язку. Рекомендую до співпраці.
Спасибо большое за работу , быстро и качественно ! Буду еще обращаться и советовать друзьям !
Ответный отзыв
AndriiMolchanov
42 года
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Правки сайта на тильде для благотворительного фонда
Tilda
Замовнику респект за чітко поставлені задачі та пунктуальність.
Отличный исполнитель, всегда на связи и правки делал очень оперативно! Однозначно профессионал своего дела, всем рекомендую!
Ответный отзыв
gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$300
10 баллов
2 года назад
Запустить рекламу для благотворительного фонда в Google
Рад знакомству и сотрудничеству! Приятно с Вами работать
Адекватный исполнитель - это на вес золота! Здесь именно такая ситуация , всем советую и надеюсь на продолжительное сотрудничество !
Ответный отзыв
tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Дизайн полиграфии для благотворительного фонда
Отличный, отзывчивый заказчик, однозначно рекомендую. Спасибо за интересный проект!
Я хочу всем посоветовать Надежду , это не просто профессионал, а человек который будет всегда рядом! Работой очень доволен! Все было быстро и круто, а самое главное креативно! Буду обращаться и всем друзьям советовать !
Ответный отзыв
FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Разработка логотипа для интернет магазина
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству
Очень адекватный исполнитель, все было сделано быстрее сроков, качество супер, понимает сразу и не надо писать тз на 10 страниц. Буду в дальнейшем обращаться и Вам советую!
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