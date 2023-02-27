Дизайн логотипов, печатной продукции и веб-дизайн
Занимаюсь любимым делом и поэтому работаю в удовольствие!
Мои навыки :
дизайн логотипа с нуля либо его редизайн;
создание макетов визиток, печатной продукции;
дизайн макетов сайта (лендинг, многостраничный, интернет-магазин);
создание прототипов и адаптация макета сайта под мобильные устройства;
Работаю в таких программах как Figma, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Предоставлю готовый материал в необходимых для вас разрешениях и форматах.
Буду рада сотрудничеству и всегда на связи)
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#1078
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Спасибо большое за работу , быстро и качественно ! Буду еще обращаться и советовать друзьям !
Ответный отзыв
Чітко поставлене завдання, замовник завжди на зв'язку. Рекомендую до співпраці.
$10
10 баллов
2 года назад
Как всегда все отлично! Отличный исполнитель! Рекомендую! Если ещё что понадобится, обязательно обращусь повторно!
Ответный отзыв
Рада была снова посотрудничать) Приятный заказчик, всегда на связи.Рекомендую!
$100
10 баллов
2 года назад
Замечательный исполнитель! Отличная работа! Красотища неимоверная! Даже немного зашли за рамки оговоренного. Всегда на связи. Терпения Вам на таких заказчиков как я)
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Отличный заказчик, всегда на связи в любое время, приятная в общении. Вместе пришли к нужному и красивому результату!Желаю Вам продвижения Вашему бизнесу!
$1
10 баллов
2 года назад
Отлично и быстро выполнила,учтены все пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все отлично. Заказчик всегда на связи, деньги выплачены в срок.
$30
10 баллов
2 года назад
FigmaHTML
Спасибо, все сделано в лучшем виде и в кратчайшие сроки!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Приятное общение, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$10/час
от $30от 2 дней
#235
Дизайн продукции
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#120