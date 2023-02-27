Дизайн логотипов, печатной продукции и веб-дизайн

Занимаюсь любимым делом и поэтому работаю в удовольствие!

Мои навыки :

дизайн логотипа с нуля либо его редизайн;

создание макетов визиток, печатной продукции;

дизайн макетов сайта (лендинг, многостраничный, интернет-магазин);

создание прототипов и адаптация макета сайта под мобильные устройства;

Работаю в таких программах как Figma, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Предоставлю готовый материал в необходимых для вас разрешениях и форматах.

Буду рада сотрудничеству и всегда на связи)