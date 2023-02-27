yulyalykyan4enko

Юлия yulyalykyan4enko

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Дизайн логотипов, печатной продукции и веб-дизайн

Занимаюсь любимым делом и поэтому работаю в удовольствие!

Мои навыки :

  • дизайн логотипа с нуля либо его редизайн;

  • создание макетов визиток, печатной продукции;

  • дизайн макетов сайта (лендинг, многостраничный, интернет-магазин);

  • создание прототипов и адаптация макета сайта под мобильные устройства;

Работаю в таких программах как Figma, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Предоставлю готовый материал в необходимых для вас разрешениях и форматах.

Буду рада сотрудничеству и всегда на связи)

HTML
Figma
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1078
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

illyalu
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Сделать макет для листовок и наклеек для благотворительного фонда
Спасибо большое за работу , быстро и качественно ! Буду еще обращаться и советовать друзьям !
Чітко поставлене завдання, замовник завжди на зв'язку. Рекомендую до співпраці.
Ответный отзыв
Esp0ir
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Визитка
Как всегда все отлично! Отличный исполнитель! Рекомендую! Если ещё что понадобится, обязательно обращусь повторно!
Рада была снова посотрудничать) Приятный заказчик, всегда на связи.Рекомендую!
Ответный отзыв
Esp0ir
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
2 года назад
Сделать логотип для студии лазерной эпиляции
Замечательный исполнитель! Отличная работа! Красотища неимоверная! Даже немного зашли за рамки оговоренного. Всегда на связи. Терпения Вам на таких заказчиков как я)
Рекомендую к сотрудничеству! Отличный заказчик, всегда на связи в любое время, приятная в общении. Вместе пришли к нужному и красивому результату!Желаю Вам продвижения Вашему бизнесу!
Ответный отзыв
guest_16768825820052
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
2 года назад
Дизайн логотипа магазина кондитерской
Отлично и быстро выполнила,учтены все пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично. Заказчик всегда на связи, деньги выплачены в срок.
Ответный отзыв
guest_16770579934073
2 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Логотип и Баннер
FigmaHTML
Спасибо, все сделано в лучшем виде и в кратчайшие сроки!
Хороший заказчик. Приятное общение, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
3 отзыва
$10/час
от $30от 2 дней
#235
Дизайн продукции
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#120