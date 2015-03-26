Esp0ir

Надежда Esp0ir

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Студия лазерной эпиляции "Бамбина"

Интересует развитие и оформление группы https://vk.com/bambi_na23

Отзывы заказчиков

sem18
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Сбор информации по ценам в 13-и интернет магазинах
Надежда справилась с заданием!
все хорошо
Ответный отзыв
dmitry_88
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Собрать базу данных e-mail
Отличный исполнитель, все грамотно и в срок. Рекомендую
отличный заказчик! все доступно объясняет, всегда на связи. рекомендую!
Ответный отзыв
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)
$25
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по бизнес планированию
Спасибо за работу, готова в срок.
хороший заказчик, работа оплачена
Ответный отзыв
fm-club
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Ведение графика мероприятий конкурентов
Всё ок
оплатили через 2 месяца(
Ответный отзыв
ylunu
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
2 балла
10 лет назад
Курсовая методы проектирования систем логического управ-я
Не советую сотрудничать.... зря потерянное время, выслала якобы готовую работу, оказалось полная ерунда, совершено не соответствующая заданию!!! Высланная работа скачанная из Интернета.... при чем совсем не по теме.
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Наполнение сайтов
4 отзыва
$4/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $1от 5 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 часов
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга