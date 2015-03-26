Студия лазерной эпиляции "Бамбина"
Интересует развитие и оформление группы https://vk.com/bambi_na23
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$10
8 баллов
10 лет назад
Надежда справилась с заданием!
Ответный отзыв
все хорошо
$50
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель, все грамотно и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
отличный заказчик! все доступно объясняет, всегда на связи. рекомендую!
$25
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу, готова в срок.
Ответный отзыв
хороший заказчик, работа оплачена
$7
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
оплатили через 2 месяца(
$25
2 балла
10 лет назад
Не советую сотрудничать.... зря потерянное время, выслала якобы готовую работу, оказалось полная ерунда, совершено не соответствующая заданию!!! Высланная работа скачанная из Интернета.... при чем совсем не по теме.
Наполнение сайтов
4 отзыва
$4/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $1от 5 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 часов
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга