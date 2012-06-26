Баннеры будут размещены под текстом описания товара, сразу после характеристик. Нужно предложить три разных баннера. 1. Купив этот товар в подарок Вы получите ... Баннеры должны быть с картинками самого товара
- Баннеры15 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Для интернет-магазина www.rumag.tv требуется создать дизайн посадочной страница для товара Nicer Dicer Plus. Области в рамках которых возможны изменения находятся в прикрепленных файлах. От Вас нужен только дизайн с блоками ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Добрый день уважаемые веблансеры! Требуется собрать информацию по ценам 162 товаров (Если учитывать модификации то 245 позиций) в 13-и интернет магазинах. Таблица для работы прикреплена к заданию. Во всех магазинах есть возможность ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день уважаемые дизайнеры! Интернет магазину Ru-Mag.ru требуется привлекательные и запоминающиеся иконки. Для более детального понимания задания по Вашей форме заполним бриф. В рамках данного проекта требуется сделать иконки для ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Требуется создать логотип для нового интернет магазина http://ru-mag.ru/ Для более детального понимания задания по Вашей форме заполним бриф либо можем предоставить свое видение в виде небольшого ТЗ. В первую очередь при выборе ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно сделать рерайт и добавить описания на сайт + картинки. Должно получиться примерно вот так - http://ru-mag.ru/collection/terki/product/ovoscherezka-nicer-dicer-plus . Видео с пошаговыми инструкциями по добавлению товара на сайт есть. На заполнение одной позиции ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Доброго время суток. Для сайта http://ru-mag.ru нужно сделать статические баннер с УТП. Размеры баннера 675x326 px. Сам баннер должен быть наполнен картинками товарами с самого ИМ или подобных сайтов. Желательно использовать ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Проект молодой и требует работы seo специалиста по оптимизации главной страницы, текстов и комплексному продвижению по поисковым запросам для попадания в ТОП 5. На данный момент среднесуточная посещаемость сайта в районе 100 уникальных посетителей, параметры ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Необходимо создать логотип для сайта http://gamesstart.ru. Логотип должен быть креативным. Если есть портфолио, то указывайте где можно посмотреть. Логотип должен гармонично вписаться в общую цветовую стилистику сайта. Вся работа ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад