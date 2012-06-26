sem18

Владимир sem18

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Для интернет-магазина требуется сделать три акционных баннера

    Баннеры будут размещены под текстом описания товара, сразу после характеристик. Нужно предложить три разных баннера. 1. Купив этот товар в подарок Вы получите ... Баннеры должны быть с картинками самого товара

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется создать дизайн посадочной страницы

    Добрый день! Для интернет-магазина www.rumag.tv требуется создать дизайн посадочной страница для товара Nicer Dicer Plus. Области в рамках которых возможны изменения находятся в прикрепленных файлах. От Вас нужен только дизайн с блоками ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сбор информации по ценам в 13-и интернет магазинах

    $10

    Добрый день уважаемые веблансеры! Требуется собрать информацию по ценам 162 товаров (Если учитывать модификации то 245 позиций) в 13-и интернет магазинах. Таблица для работы прикреплена к заданию. Во всех магазинах есть возможность ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Иконки для категорий товаров интернет магазина

    Добрый день уважаемые дизайнеры! Интернет магазину Ru-Mag.ru требуется привлекательные и запоминающиеся иконки. Для более детального понимания задания по Вашей форме заполним бриф. В рамках данного проекта требуется сделать иконки для ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать логотип для интернет магазина

    $30

    Требуется создать логотип для нового интернет магазина http://ru-mag.ru/ Для более детального понимания задания по Вашей форме заполним бриф либо можем предоставить свое видение в виде небольшого ТЗ. В первую очередь при выборе ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить товары в интернет магазин

    $50

    Нужно сделать рерайт и добавить описания на сайт + картинки. Должно получиться примерно вот так - http://ru-mag.ru/collection/terki/product/ovoscherezka-nicer-dicer-plus . Видео с пошаговыми инструкциями по добавлению товара на сайт есть. На заполнение одной позиции ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статический баннер на сайт

    $10

    Доброго время суток. Для сайта http://ru-mag.ru нужно сделать статические баннер с УТП. Размеры баннера 675x326 px. Сам баннер должен быть наполнен картинками товарами с самого ИМ или подобных сайтов. Желательно использовать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвинуть молодой сайт в ПС (Яндекс, Google)

    Проект молодой и требует работы seo специалиста по оптимизации главной страницы, текстов и комплексному продвижению по поисковым запросам для попадания в ТОП 5. На данный момент среднесуточная посещаемость сайта в районе 100 уникальных посетителей, параметры ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип сайта игр

    $20

    Необходимо создать логотип для сайта http://gamesstart.ru. Логотип должен быть креативным. Если есть портфолио, то указывайте где можно посмотреть. Логотип должен гармонично вписаться в общую цветовую стилистику сайта. Вся работа ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

natasha_0912
Наталья 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Требуется создать дизайн посадочной страницы
Спасибо Владимиру за сотрудничество! Очень интересный проект, хороший заказчик, четкая постановка задачи. Было приятно работать. Рекомендую!
Спасибо, Наталье за отличную работу. Реально получилось очень достойно!
Ответный отзыв
allme
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Логотип сайта игр
Хороший заказчик. Все вовремя оплатил.
Сергей справился с заданием!
Ответный отзыв
Esp0ir
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сбор информации по ценам в 13-и интернет магазинах
все хорошо
Надежда справилась с заданием!
Ответный отзыв
sprite3d
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
Создать логотип для интернет магазина
Спасибо за работу! и четкие пожелания, все было оплачено вовремя!
Отлично справился с работой. Хочу отметить, что Константин всегда был на связи и оперативно реагировал на все требования. Работай в целом довольны!
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Статический баннер на сайт
Все замечательно, сотрудничеством доволен. Всем - кому лишь предстоит взаимодействовать с Владимиром в рабочем ключе - мои рекомендации.
Все сделано вовремя и четко по инструкции.
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