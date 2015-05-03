Логотип сайта игр

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок262 просмотра

Необходимо создать логотип для сайта http://gamesstart.ru.

Логотип должен быть креативным. Если есть портфолио, то указывайте где можно посмотреть.

Логотип должен гармонично вписаться в общую цветовую стилистику сайта.

Вся работа состоит из

Сокращенного названия - GS (например как на сайте http://ag.ru)

Далее должно идти GAMESSTART или GamesStart (например как сейчас на http://gamesstart.ru)

Справа снизу - Портал видео игр (пример на сайте http://stopgame.ru)

13 лет назад
sem18
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

allme
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Сергей справился с заданием!
Хороший заказчик. Все вовремя оплатил.

Заявки фрилансеров

allme
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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