Логотип турклуба

Необходимо создать логотип для туристического клуба.

Название - Квест(можно КВЕСТ - на ваше усмотрение как написать)

Год основания - 2001(присутствие на логотипе даты основания не обязательно, но желательно)

На логотипе должна присутствовать информация о том, что турклуб занимается спортивным туризмом и что ходит в горы(Кавказ).