Логотип В наименовании компании используются CONCORD ENGINEERING Цветовая гамма: сдержанные тона (красный цвет исключен). Должне быть знак и исполнение наименования компании шрифтом. Ассоциации: современный, промышленное строительство, инжиниринговые услуги. В ...
Логотип турклуба
Необходимо создать логотип для туристического клуба.
Название - Квест(можно КВЕСТ - на ваше усмотрение как написать)
Год основания - 2001(присутствие на логотипе даты основания не обязательно, но желательно)
На логотипе должна присутствовать информация о том, что турклуб занимается спортивным туризмом и что ходит в горы(Кавказ).
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