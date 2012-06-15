Логотип для интернет-магазина

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок1512 просмотров
#1$60

Требуется стильный, креативный Логотип для интернет-магазина.

Ассортимент товаров:

-Гаджеты, необычные вещи, необычные подарки, товары - поставляемые из-за рубежа.

Доменное имя и название: imarko.ru

Жду ваши варианты.

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Победитель конкурса

revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
#1
Отличная работа! Спасибо.
Работать с Алексеем было одно удовольствие. Отвечает на письма в моменте, что сделало работу быстрой и без задержек. Оплата также была произведена в моменте.

Заявки фрилансеров

revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
#1

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