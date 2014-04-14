Логотип для сайта

$60
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Завершен14 заявок1555 просмотров
#1$50
#2$5
#3$5

Требуется изображение доброго веселого животного. Его (или её?) зовут ЧаБука (ChaBooka), и в изображении надо обыграть эти две буквы. Если получится обыграть еще и тему сайта (бронирование авиабилетов) - это будет большой плюс.

Эскиз одного из возможных вариантов прикреплен. Понятно, что глаза должны быть добрые (и вообще это должны быть глаза, а не точки), сами буквы, по крайней мере большие - контурными, а хвост из буквы Б - гораздо длиннее. Но это только один из возможных вариантов, который не должен ограничивать Вашу фантазию.

13 лет назад
visit1
52 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Победители конкурса

Olga_Ivanova
Иванова 
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#3
Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#2
Очень удачно вышло. На основе логотипа даже мульт сняли: http://www.youtube.com/watch?v=H3CJqPGgVrw
Спасибо, Павел =)
Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Olga_Ivanova
Иванова 
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#3
Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#2
Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#1