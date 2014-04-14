Логотип для сайта

# 1 — $ 50 # 2 — $ 5 # 3 — $ 5

Требуется изображение доброго веселого животного. Его (или её?) зовут ЧаБука (ChaBooka), и в изображении надо обыграть эти две буквы. Если получится обыграть еще и тему сайта (бронирование авиабилетов) - это будет большой плюс.

Эскиз одного из возможных вариантов прикреплен. Понятно, что глаза должны быть добрые (и вообще это должны быть глаза, а не точки), сами буквы, по крайней мере большие - контурными, а хвост из буквы Б - гораздо длиннее. Но это только один из возможных вариантов, который не должен ограничивать Вашу фантазию.