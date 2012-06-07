Разработка логотипа для благотворительного фонда

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Закрыт19 заявок180 просмотров

Благотворительный фонд "СТОПРАК" проводит ребрендинг, stopcancer.com.ua, основное направление - детская онкология, разробка логотипа (бренбука).

13 лет назад
SA_PARTNER
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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