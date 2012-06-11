Логотип компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка230 просмотров

Требуется разработать логотип для небольшой компании по продаже и обслуживанию промышленного холодильного оборудования. Планируется использовать данный логотип на сайте компании, на визитках, фирменных бланках и на печати компании.

13 лет назад
ligizeh
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
$40
3 дня
Остался очень доволен сотрудничеством с Виктором! Сделал все в оговоренный срок, проявил творческий подход и внимание к деталям.
Только положительное впечатление от работы с Антоном. Интересный проект, грамотное техзадание, четкие и оперативные комментарии в процессе работы. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки