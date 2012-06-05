Доработка элемента логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок158 просмотров

Нужно доработать логотип - отдельный элемент отрисовать несколько вариантов. Возможно с последующей отрисовкой в векторе.

13 лет назад
PartMars
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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