Магазин женской одежды в г. Омске. Название: ДАМСКИЙ УГОЛОК. Нужен логотип, визитка (не именная) и наружная реклама (вывеска для магазина). Основные цвета интерьера внутри магазина: оранжевый и сирень. Эти цвета нужно сохранить в логотипе и ...
Доработка элемента логотипа
Нужно доработать логотип - отдельный элемент отрисовать несколько вариантов. Возможно с последующей отрисовкой в векторе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $120
разработка логотипа для он-лайн журналаЗавершен13 лет назад
- $50
Подробное описание в личку.Закрыт13 лет назад
Разработать логотип по образцу (приватно для Пасечник Алина (Betelgejze)Завершен9 лет назад
- $98
Всех приветствую Необходимо разработать эмблему для спортивного клуба IPSC club "NORTH-WEST" (IPSC клуб "СЕВЕРО-ЗАПАД") Деятельность клуба – общение и подготовка спортсменов к соревнованиям по практической стрельбе из пистолета, ружья, карабина (профильная ...Завершен13 лет назад
необходимо разработать логотип для супермаркета продовольственногоЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать дизайн логотипа для интернет проекта www.trustpartners.ru Все подробности в переписке.Закрыт13 лет назад
Для ночного клуба нужно придумать и нарисовать логотип.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $500
Здравствуйте! Необходимо разработать логотип небольшой производственной компании и далее дизайн сайта. Примерное ТЗ есть, вышлю выбранному исполнителю. Указывайте примерные цены и сроки на разработку логотипа и дизайна главной страницы. Предпочтение дизайнерам из ...Завершен13 лет назад
Разработать логотип по указанному образцу в прикрепленном файле.Завершен13 лет назад