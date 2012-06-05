Необходимо как-то усовершенствовать логотип. Ему более 3 лет и он исчерпал себя как кажется. Хочется его чуть в чём-то изменить.. Может шрифт..может тени добавить. Вообщем на усмотрение опытного воображения дизайнера :) (Шрифтсейчас стоит kingrich)