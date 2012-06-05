Сделать логотип интернет-проекта

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Закрыт17 заявок203 просмотра

Нужно разработать дизайн логотипа для интернет проекта www.trustpartners.ru

Все подробности в переписке.

13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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