Создать логотип под компанию Anion

Всех приветствую Необходимо разработать эмблему для спортивного клуба IPSC club "NORTH-WEST" (IPSC клуб "СЕВЕРО-ЗАПАД") Деятельность клуба – общение и подготовка спортсменов к соревнованиям по практической стрельбе из пистолета, ружья, карабина (профильная ...