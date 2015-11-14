Разработать логотип. Приватно для Betelgejze

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Завершен3 заявки137 просмотров

Разработать логотип по образцу (приватно для Пасечник Алина (Betelgejze)

13 лет назад
raimanov
Азат 
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад