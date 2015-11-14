Всех приветствую Необходимо разработать эмблему для спортивного клуба IPSC club "NORTH-WEST" (IPSC клуб "СЕВЕРО-ЗАПАД") Деятельность клуба – общение и подготовка спортсменов к соревнованиям по практической стрельбе из пистолета, ружья, карабина (профильная ...
Разработать логотип. Приватно для Betelgejze
Разработать логотип по образцу (приватно для Пасечник Алина (Betelgejze)
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