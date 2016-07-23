raimanov

Азат Рай raimanov

 
52 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Занимаюсь разработкой сайтов для промышленной группы компаний
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
43
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olyanka123
Ольга 
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Разработка логотипа по образцу
Рекомендую заказчика: ТЗ простое и понятное, оплата заранее, правки аргументированные
Мы с Ольгой быстро нашли общий язык)) Были корректировки с моей стороны на которые Ольга тут же среагировали и в итоге я за короткое время получил нужный мне результат. Было приятно работать и я закажу еще два логотипа у нее в ближайшее время) Счастья от счастья не ищут как говорится))) Спасибо за сотрудничество....
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FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Визуализация промышленных кранов для сайта
Все понравилось, спасибо)
Спасибо )))
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Gulnarka158
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Срочный технический перевод с английского на русский
Все отлично. Оплата своевременная
Все очень быстро.спасибо
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grey_lg
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Мониторинг рекламных кампаний в Директ и Эдвордс
Отличный заказчик. Хорошая коммуникация. Четкое ТЗ. Оплата в срок.
отличный исполнитель. выполнил все в срок. всегда отвечал на появляющиеся вопросы. снизил затраты на рекламу в 3 раза, при этом количество заявок увеличилось. сделал скидку при дополнительном заказе. продолжать работать буду только с ним
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olgabaydak
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Создание слайдеров. Массовый заказ
Понравилась работать с заказчиком, конкретно знает, что им надо! Всегда находится на связи. Работали в выгодное время для нас двоих, за это большое спасибо. Оплата своевременна. Буду только рада, если поработаем вместе еще раз.
Работу выполнила качественно. Вовремя. Исправления делала мгновенно. Советую всем
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