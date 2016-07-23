Мы с Ольгой быстро нашли общий язык)) Были корректировки с моей стороны на которые Ольга тут же среагировали и в итоге я за короткое время получил нужный мне результат. Было приятно работать и я закажу еще два логотипа у нее в ближайшее время) Счастья от счастья не ищут как говорится))) Спасибо за сотрудничество....