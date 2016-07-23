Оптимизировать существующую рекламную кампанию в Директе и Adwords! Прошу откликнуться специалиста по контекстной рекламе.
- Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу двух исполнителей на разработку и продвижение двух сайтов (по сайту на исполнителя). С кем понравится работать получит еще минимум 3 в работу с последующими заказами. Прошу откликнуться тех, кто специализируется на сео-продвижении сайтов. Внешний ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт4 года назад
Прошу разработать логотип по образцу.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Написание небольших статей на определенную тематику для инстаграм. Общее количество статей 1000. Интересуют расценки оптовые. Приветствуется оперативность, скорость, опыт.Рерайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести документ.Документ прилагаюПереводынет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести документ.документ прилагаюПереводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно создать и настроить очень качественно РСЯ по тематике "крановое оборудование". Предлагайте Ваши варианты и стоимость работы.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно провести анализ рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Гугл.Эдвордс. По возможности снизить стоимость кликаКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо настроить рекламную кампанию (РСЯ и КМС). Срочно!Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать несколько птичек для проектов домов по типу, который прикреплен в файле3D-графика14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить Яндекс.Местрику: 1. установить UTM-метки, 2. установить цель, по которой можно будет отследить источник захода посетителя, оставившего заявку на сайте.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Надо создать ряд 3d моделей для визуализации помещения дома со стенами, полами, дверями, окнами, балконами, лестницами и прочими деталями, расстановка мебели и визуализация с указанием размеров.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу дизайнера который разработает быстро и качественно аватар, баннер и меню для паблика/группы в vk.com Примерный образец прикладываю к данному запросу.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть несколько ниш (оплата за каждую нишу отдельно), в которых необходимо проработать семантику: найти все группы ключевых фраз по указанной нишевой тематике, проработать минус-слова, распределить ключевые фразы по группам, выделить коммерческие и некоммерческие фразы, составить ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть несколько ниш (оплата за каждую нишу отдельно), в которых необходимо проработать семантику: найти все группы ключевых фраз по указанной нишевой тематике, проработать минус слова, распределить ключевые фразы по группам, составить структуру будущего сайта.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать картинки для слайдеров по подобию тех, которые прикреплены к заданию. Количество: 3 новые картинки, 50 (+/-10) - внесения изменений в новые. Текст должен быть темно-серый и красный, шрифт семейства Helios. Сам текст будет указан непосредственному исполнителю ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно разработать логотип для сайта gosproekty.ru в соответствии с цветовой гаммой сайта. Логотип должен состоять их трех элементов: 1. изображение - желательно красным цветом 2. верхняя надпись "ГОСПРОЕКТЫ" - цвет на выбор: синий, оранжевый, красный 3. нижняя надпись "ГРУППА ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо создать разовую качественную рекламу в рекламных сетях яндекс, с обязательной положительной конверсией,для сайта компании, которая занимается изготовлением грузоподъемной техники для B2B. Интересует привлечение ЦА из КМС, РСЯ, ретаргетинг. В уже настроеном Директе.Комплект баннеров Баннеров ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо изменить адрес и телефоны в графическом файле уже разработанной формы для официальных писем.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть форма коммерческого предложения из одной информационной системы, импортированная из нее в Excel. Не могу установить подложку хотя вроде бы действие простое. Нужна оперативная помощь, оплата сразу по факту. Файлы прикладываю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад