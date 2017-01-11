Разработка СЯ в указанной тематике с помощью Key Collector

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок129 просмотров

Есть несколько ниш (оплата за каждую нишу отдельно), в которых необходимо проработать семантику: найти все группы ключевых фраз по указанной нишевой тематике, проработать минус-слова, распределить ключевые фразы по группам, выделить коммерческие и некоммерческие фразы, составить структуру будущего сайта. 

8 лет назад
raimanov
Азат 
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно продвинуть чат либо сайт

    Нужно продвинуть сайт в ТОП 10 ЯНДЕКСА и ГУГЛА. (сайт http://korrespondent.online/) Готов выслушать поэтапный алгоритм действий по раскрутке БЕЗ АБОНПЛАТЫ.  Каждый этап оплачивать готов по факту выполнению.  т.к. есть печальный опыт выброшенных денег без результата. ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вывод сайта в топ 5 google kz

    Здравствуйте,необходимо  сайт a-lux.kz в гугл кз вывести в топ 5 по ключевым что ниже. От Вас жду конкретные сроки и стоимость в месяц. Нужен реальный спец по сео,который прогарантирует результаты Позиции ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание SEO текста/Description/Title или задания копирайтеру

    Добрый день! Нужен копирайтер или SEO специалист, который может дать задание для написание SEO текста. Умение производить расчёт по bm25 - обязательно. Умение написания цепляющих Description. Возможно долгосрочное сотрудничество, после размещения текста и ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внутрення оптимизация сайта

    Здравствуйте! Необходимо провести внутреннюю оптимизация сайта стоматологической клиники Что требуется сделать: 1. аудит коммерческих факторов; 2. составление семантического ядра (более 200 запросов); 3. обновление структуры ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO-специалист на 10 проектов

    Есть пул в 10-11 НОВЫХ сайтов, некоторые из них схожих тематик: - интернет-магазин цветов (москва) (2 сайта) - лечение наркомании и алкоголизма (РФ+домены под крупные города - штук 20) (3-4 сайта) - ...

    MODX
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Регистрация в профилях авторитетных проектов

    Всем привет! Необходимо сделать не менее 50 траст-ссылок безанкорных на главную сайта с профилей авторитетных проектов или форумов. ТИЦ от 100. Пишите цену, после утверждения вышлю урл сайта. Пример проекта (форума) - http://searchengines.guru/  ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Собрать семнатическое ядро для агентства детских праздников

    $7

    Мы продаём артистов, услуги для детских праздников. Территориально Москва Поисковые запросы. ﻿ Фокусник  Шоу мыльных пузырей Химическое шоу Крио Шоу Научное шоу Тесла Шоу ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сео оптимизация/продвижение сайта

    Техническое задание по сео. Изучить специфику сайта(ibuycar.ru), предложить стратегию продвижения.Провести аудит сайта с технической точки зрения - поиск проблем, варианты их решения, предложения по улучшению.Анализ текстового содержимого сайта -  поиск проблем, варианты их ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лидогенерация

    Лидогенерация в области ремонта силовых трансформаторов, установки заземления, обслуживания подстанций. Нужно 150 лидов в месяц. Оплата за результат. Никаких проб пера на этой нише, нужны реальные специалисты с опытом.

    Лидогенерация
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад