SEO-специалист на 10 проектов

Есть пул в 10-11 НОВЫХ сайтов, некоторые из них схожих тематик:

- интернет-магазин цветов (москва) (2 сайта)

- лечение наркомании и алкоголизма (РФ+домены под крупные города - штук 20) (3-4 сайта)

- аренда спецтехники (москва)

- дома-престарелых

- туризм

Если это имеет значение, все сайты собраны на MODx

Мне нужен помощник для ведения этих проектов, задачи:

- анализ ниши (топовых конкурентов: видимость, сильные места, коммерческие/функциональные/структурные преимущества)

- сбор ядер (КК, сервисы анализа конкурентов, google keyword planner и т.д.)

- грамотная группировка запросов (не запрос - страница, а группировка, исходя из проблемы пользователя)

- составление ТЗ на расширение/углубление структуры сайта (теговые страницы, трафиковые статьи, генерация страниц под НЧ в огромных количествах И так далее)

- составление ТЗ на тексты (будьте готовы составлять ТЗ на текст для страницы, под которую ядро может быть свыше 100 фраз).

- проработку мета-данных с учетом оптимизации сниппетов и вида на поиске

- составление документации на техническую оптимизацию

- составление документации на внедрение микроразметки (организация, итемлист, продукты, отзывы, хл.крошки, рейтинги и т.д.)

- составление документации по улучшению коммерческих факторов

- составление документации по улучшению поведенческих характеристик

- составление рекомендаций по визуальным доработкам/созданию доп.функционала

В заявке присылайте, пожалуйста:

Примеры своих СЯ с частотностью

Пример мета-данных для страницы с большим количеством ключей

Пример Вашего ТЗ на текст

Пример ТЗ на проработку коммерческих и поведенческих характеристик (визуальные доработки/юзабилити тоже пойдут)

Ищу надежного человека в команду, который не боится рутинной работы и делает все в короткие сроки. Все мы прекрасно знаем, что и ядро хорошее за 1-3 дня можно собрать и конкурентов проанализировать за день-два и ТЗ собрать за вечер. Сам готов делиться опытом, фичами, постоянно на связи.

Требования: опыт, готовность к рутинной работе, онлайн (телефон, ватсап, вайбер, скайп, телеграм - минимум 3 из 5), установка адекватных сроков и их соблюдение - все должно быть четко, качественно и вовремя.

Кандидатов, кто месяц хочет анализировать сайт месяц и ничего не выдавать, просьба на вакансию не откликаться.