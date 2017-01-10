Всем привет! Необходимо сделать не менее 50 траст-ссылок безанкорных на главную сайта с профилей авторитетных проектов или форумов. ТИЦ от 100. Пишите цену, после утверждения вышлю урл сайта. Пример проекта (форума) - http://searchengines.guru/ ...
SEO-специалист на 10 проектов
Есть пул в 10-11 НОВЫХ сайтов, некоторые из них схожих тематик:
- интернет-магазин цветов (москва) (2 сайта)
- лечение наркомании и алкоголизма (РФ+домены под крупные города - штук 20) (3-4 сайта)
- аренда спецтехники (москва)
- дома-престарелых
- туризм
Если это имеет значение, все сайты собраны на MODx
Мне нужен помощник для ведения этих проектов, задачи:
- анализ ниши (топовых конкурентов: видимость, сильные места, коммерческие/функциональные/структурные преимущества)
- сбор ядер (КК, сервисы анализа конкурентов, google keyword planner и т.д.)
- грамотная группировка запросов (не запрос - страница, а группировка, исходя из проблемы пользователя)
- составление ТЗ на расширение/углубление структуры сайта (теговые страницы, трафиковые статьи, генерация страниц под НЧ в огромных количествах И так далее)
- составление ТЗ на тексты (будьте готовы составлять ТЗ на текст для страницы, под которую ядро может быть свыше 100 фраз).
- проработку мета-данных с учетом оптимизации сниппетов и вида на поиске
- составление документации на техническую оптимизацию
- составление документации на внедрение микроразметки (организация, итемлист, продукты, отзывы, хл.крошки, рейтинги и т.д.)
- составление документации по улучшению коммерческих факторов
- составление документации по улучшению поведенческих характеристик
- составление рекомендаций по визуальным доработкам/созданию доп.функционала
В заявке присылайте, пожалуйста:
- Примеры своих СЯ с частотностью
- Пример мета-данных для страницы с большим количеством ключей
- Пример Вашего ТЗ на текст
- Пример ТЗ на проработку коммерческих и поведенческих характеристик (визуальные доработки/юзабилити тоже пойдут)
Требования: опыт, готовность к рутинной работе, онлайн (телефон, ватсап, вайбер, скайп, телеграм - минимум 3 из 5), установка адекватных сроков и их соблюдение - все должно быть четко, качественно и вовремя.
Кандидатов, кто месяц хочет анализировать сайт месяц и ничего не выдавать, просьба на вакансию не откликаться.
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