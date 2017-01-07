Продвижение сайта SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок189 просмотров

Собственно есть сайт. Фото тематика, нужно проанализировать и заняться продвижением по ключевым словам, регион Спб и Мск. Если будет не бюджетно два региона, то первый только. 

От вас хотелось бы - видение бюджета, и на ваш взгляд какие в нем явные ошибки отталкивающие клиента на данный момент. Сайт в скрине. Жду вас в лс. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров