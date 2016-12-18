Добиться индексации картинок в гугле и яндексе

Сайт: eslprintable.info/

Тексты и картинки на сайте спарсены с другого сайта. Исходные картинки не были повернуты и к ним не добавлялась обработка цветными полосками по краям. В гугл и яндекс были добавлены карты сайта:

http://eslprintable.info/sitemapindex_xml.xml

http://eslprintable.info/sitemapindex_imagesprints.xml

Результаты индексирования:

гугл: http://joxi.ru/brR8Ek4cWzlq21

яндекс: http://joxi.ru/E2pkWNohQMz9mY и http://joxi.ru/MAjM7xKcqKpE2e

После того, как понял, что поисковики определяют оригинальность картинок:

- все картинки были изменены (добавлено цветное обрамление и сделан поворот на 20%)

- изменен путь к папке с картинками

- изменено название карты сайта и карты картинок

После обработки поисковики определяют картинки как оригинальные.

Карты сайтов переделываются каждый день.

Пример страницы с картинками: http://eslprintable.info/adults-worksheets.html

При генерации страницы юзеру картинки поворачиваются в противоположную сторону и увеличиваются, чтобы юзер не видел примененных эффектов.

Нужно помочь добиться индексации картинок в гугле и страниц в яндексе.

UPD: если в гугл вебмастере посмотреть адрес картинки как гугл бот, то все ок.

вот адрес: http://eslprintable.info/images/stories/virtuemart/prints/resized/basic-verbs-elementary-esl-efl-english-11381_300x427.jpg

вот скриншот результата: http://joxi.ru/Dr8nWx8t05KD26