Повышение эффективности сайта за счет оптимизации и продвижения

Добрый день, дорогие фрилансеры. Сразу говорю - речь о долгосрочном сотрудничестве, поделать что-то и потеряться - не интересно никому.Не интересуют также соешники - аналитики, привыкшие работать только по шаблону - нужен индивидуальный творческий подход.

Что же нужно? Конечно, нужны заказы с сайта - от этой точки и нужно плясать. То есть:

1.Проанализировать сайт и дать предложения что можно улучшить для большей рентабельности при существующем потоке клиентов.

2.Проанализировав сайт, дать рекомендации как увеличить поток релевантных заходов

разработать реально работающую с первого месяца внедрения стратегию (стандартный вариант "а давайте попытаемся продвинуться в топ 3 за большие деньги - это скорее всего даст увеличение клиентов.НО гарантировать мы ничего не можем и результат будет или не будет через полгода - НЕ ИНТЕРЕСУЕТ)

Внедрять эти изменения

Построить единые отчеты по аналитике и следить за эффективностью данной стратегии и корректировать ее по результатам

Делать это постоянно на радость всем.

3.Что хотим мы - реально качественный, интересный, продающий сайт и его информационное окружение, которые заработано, а не куплено ссылками.

Готовы платить деньги за качественный контекст, организовывать информационные события, писать интересные истории в блог, пробовать что-то новое.

Не готовы - радикально менять дизайн сайта, но если очень нужно - можем понемножку если понятно для чего и есть конкретно поставленная задача.

сайт - не новый, если интересно http://uspeh-print.in.ua/

Очень ждем и ищем "своего" человека, который не выкатит стандартную схему - сеоаудит - столько-то, оптимизация - столько-то, продвижение в топ-3 - столько-то, но начнет именно "работающих" способов дать нам больше заказов. И уже если для этого нужен анализ, оптимизация , замена контента, дизайна и т.ди т.п - пусть это просто будет в общей стоимости по задаче. То есть - этот рабочий способ даст Вам увеличение трафика в 2-3 раза - чтобы осуществить нужны сл. действия..... - стоит стоко. Заплатили-сделали-проанализировали- получили результат и ВСЕ ДОВОЛЬНЫ