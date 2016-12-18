Потрібно провести роботу по SEO та адмініструванню - Збільшення юзабіліті сайта http://texnomeb.com.ua Мета - збільшення відвідувачів , покупців в інтернет магазині.
Повышение эффективности сайта за счет оптимизации и продвижения
Добрый день, дорогие фрилансеры. Сразу говорю - речь о долгосрочном сотрудничестве, поделать что-то и потеряться - не интересно никому.Не интересуют также соешники - аналитики, привыкшие работать только по шаблону - нужен индивидуальный творческий подход.
Что же нужно? Конечно, нужны заказы с сайта - от этой точки и нужно плясать. То есть:
1.Проанализировать сайт и дать предложения что можно улучшить для большей рентабельности при существующем потоке клиентов.
2.Проанализировав сайт, дать рекомендации как увеличить поток релевантных заходов
разработать реально работающую с первого месяца внедрения стратегию (стандартный вариант "а давайте попытаемся продвинуться в топ 3 за большие деньги - это скорее всего даст увеличение клиентов.НО гарантировать мы ничего не можем и результат будет или не будет через полгода - НЕ ИНТЕРЕСУЕТ)
Внедрять эти изменения
Построить единые отчеты по аналитике и следить за эффективностью данной стратегии и корректировать ее по результатам
Делать это постоянно на радость всем.
3.Что хотим мы - реально качественный, интересный, продающий сайт и его информационное окружение, которые заработано, а не куплено ссылками.
Готовы платить деньги за качественный контекст, организовывать информационные события, писать интересные истории в блог, пробовать что-то новое.
Не готовы - радикально менять дизайн сайта, но если очень нужно - можем понемножку если понятно для чего и есть конкретно поставленная задача.
сайт - не новый, если интересно http://uspeh-print.in.ua/
Очень ждем и ищем "своего" человека, который не выкатит стандартную схему - сеоаудит - столько-то, оптимизация - столько-то, продвижение в топ-3 - столько-то, но начнет именно "работающих" способов дать нам больше заказов. И уже если для этого нужен анализ, оптимизация , замена контента, дизайна и т.ди т.п - пусть это просто будет в общей стоимости по задаче. То есть - этот рабочий способ даст Вам увеличение трафика в 2-3 раза - чтобы осуществить нужны сл. действия..... - стоит стоко. Заплатили-сделали-проанализировали- получили результат и ВСЕ ДОВОЛЬНЫ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт www.oblaka.de. Ориентирован, в первую очередь, на русскоязычных, проживающих в Германии. Но если будет приносить деньги и из других стран, никто возражать не будет)). Особенностью сайта являются голосовые представления пользователей и возможность обмена персональными голосовыми ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется раскрутить новый сайт maxbat.com.uaПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт8 лет назад
SEO и юзабилити аудит,переработка сайта www.law4free.ru на MODX Revolution 2.2.2-pl. Переработка сайта с устранением обнаруженных недостатков в соответствии с рекомендациями Google. Оптимизация для мобильных устройств. Главная цель сайта –чтобы потенциальный клиент из Москвы или Московской области ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужен арбитраж трафика для лендингов до подтвержденной заявки. С СРА-сетями не связываюсь, ибо не смогу удовлетворить их количество лидов. В день готов обрабатывать до 10 заявок, с перспективой... ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется продвижение сайта webdoctor.by, сильно просел по позициям,необходимо СЕО продвижение сайта,"белыми методами"и небольшая модернизация.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно собрать семантическое ядро только из wordstat.yandex.ru/. Исходные слова есть. Затем необходимо распределить запросы по дополнительным группам. От вас цена за 1000 запросов, присутствие в skype или viber голосом ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно разместить ссылки на трастовых сайтах с тиц более 50 Желательно в статьях тематики климатического оборудования кондиционеры и прочее. Но не сильно обязательно Если это статья то она должна быть с датой декабрьской ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно заниматься продвижением и наполнением сайта и групп в соц сетяхПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Сайт - http://rusimm.ru/ Необходимо вывести на первые позиции по запросу "русские за границей" в Яндекс и Гугл Предлагайте цену и сроки.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт8 лет назад