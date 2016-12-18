SEO и юзабилити аудит, переработка сайта, сделанного на MODX Revolutio

SEO и юзабилити аудит,переработка сайта www.law4free.ru на MODX Revolution 2.2.2-pl. Переработка сайта с устранением обнаруженных недостатков в соответствии с рекомендациями Google. Оптимизация для мобильных устройств. Главная цель сайта –чтобы потенциальный клиент из Москвы или Московской области позвонил или написал.

Сайт А также:

Устранение недостатков форматирования, CSS,вёрстки:

1. Сделать в текстовом редакторе админки нормально работающие стили текста, в частности, сделать нормально оформленные цитаты;

2. Установить по умолчанию интервал по высоте между абзацами текста. Пример форматирования - http://law4free.ru/blog/2016/12/18/kompensacija-vreda-zdorovju-ot-publichnogo-pohudenija/

3. Сделать форматирование по умолчанию - растягиваниеабзацев любого текста (обычный текст, цитаты, маркированный, нумерованный список, адрес) по ширине. В том числе в анонсах консультаций и статей блога, то

есть везде, где только можно;

4. Сделать настройки по умолчанию привставке картинки с расположение её слева обтеканием текстом с небольшим отступом. Пример форматирования - http://law4free.ru/blog/2016/12/18/kompensacija-vreda-zdorovju-ot-publichnogo-pohudenija/;

5. Теги на страницах статей блога перенести вниз, под статью;

6. Внизу списка статей блога http://law4free.ru/blog/ сделать нормальную нумерацию страниц. То же самое для страницы вывода статей по тегам, например, http://law4free.ru/blog/tags/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0;

7. Если нижеперечисленное не повредит юзабилити, то на главную страницу https://law4free.ru/добавить блок (справа внизу) с выводом анонсов последних записей блога (имеется на странице https://law4free.ru/about.htm). Такой же блок добавить на страницу списка онлайн-консультаций https://law4free.ru/consultations/. И на страницу списка записей блога https://law4free.ru/blog/добавить блок с выводом последних консультаций (блок есть на странице https://law4free.ru/ );

8. Теги на странице со статьёй консультаций перенести вниз, под статью консультаций;

9. Сделать корректное отображение фона страницы госпошлины https://law4free.ru/duty.htmи дальше по кнопкам «далее» вплоть до результата;

10. Прикрутить к сайту подходящие по стилю кнопки «нравится» или «поделиться» соцсетей:

фейсбук, ВК, твиттер и одноклассники. И «подписаться» на обновления моейстраницы в фейсбук. Сделать кнопку «наверх» на каждой странице, кроме главной

11. На странице https://law4free.ru/consultations/ для каждой записи установлены теги. При нажатии на тег под заголовком формируется RSS-лента по данному тегу. Нужно

сделать формирование нормальной страницы, как при нажатии на облако тегов

справа.

12. Нужно единоеоблако тегов. Чтобы при нажатии на тег из облака выводился список как статей из

блога, так и консультаций с соответствующими тегами.

13. В тексте некоторых статей вставлен телефон. Примеры: http://law4free.ru/blog/2016/12/25/na-vezde-vo-dvor-postavili-shlagbaum-i-ne-puskajut-avtomobil.-chto-delat/, https://law4free.ru/for-busines/juridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa-organizacij.htmуказан номер телефона (такой же, как в верхнем правом угле углу сайта). Нужно сделать

код или ссылку, при вставке которой в текст страницы отображался тот же номер телефона,

что и с шапке сайта. При смене телефона в шапке сайта все номера в статьях

должны меняться. Произвести замену уже написанных номеров телефона на сайте на

эти коды;

14. На странице http://law4free.ru/consultations/ и следующих заменить текст ссылок «Ответ»на «Ответ юриста»;

15. Сделать возможность в слайдере наглавной страницы указывать текст и ссылки на уже имеющиеся страницы услуг;

16. Сделать корректное отображение фона страницы результатов поиска (например http://law4free.ru/search-results.htm?search=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC&id=42);

17. Корректное отображение фона страницы контактов https://law4free.ru/contacts.htm;

18. На странице http://law4free.ru/about.htm внизу перестали отображаться аудио файлы (2 штуки) и одна видеозапись. Нужно, чтобы нормально отображались и работали плееры.

Организация рассылки

1. Органично добавить на каждую страницу, кроме главной, форму подписки на обновления сайта, сочетающуюся

по стилю с сайтом. Форма с обратной связью без перехода на новую страницу.

2. Подобрать и настроить сервис рассылки. Бесплатный тариф, т.к. писем будет немного. Частота – от раза в месяц до раза в неделю. Рассылка должна нормально доставляться и иметь реальную возможность отписки.

Админка, юзабилити, иное:

1 Сделать, чтобы все страницы корректно отображались в https.Пока страницы корректно отображаются какое-то время после очистки кэша сайта,

потом могут опять отображаться некорректно. Для www отображение нормальное.;

2 Желательно подставление уже имеющихсяпохожих тегов при заполнении поля тегов в админке;

3 В админке при добавлении статьи блогадолжно быть поле для метатега «keywords»;

4 В админке сделать возможность заполненияметатега «description»для всех страниц.

5 В админке страницы консультаций изменитьназвание «ключевые слова» на «keywords»,чтобы было понятно;

6 Проверить файл robots.xml (яндекс вебмастер пишет нет данныхв теге lastmod);

7 Установить, если она нужна,микроразметку;

8 Настроить переадресацию с www иhttpна https.Чтобы по всем переходам страницы открывались в https. Поменять все ссылки внутри сайтана https;

9 Сделать так, чтобы страницы не потерялив поиске – сохранить точные адреса страниц, взаимный порядок страниц блога и

консультаций, даты их публикаций;

10 Сделать файл robots.txt;

11 Исправить ошибки в файле Sitemap;

12 Оптимизировать сайт для мобильных устройств.

13 Ускорить сайт, в частности адаптироватьизображения (не только по качеству, но и по размерам, есть картинки ненужных

больших размеров);

14 Сделать хлебные крошки;

15 Убрать из шаблона страницы услуги ( http://law4free.ru/for-busines/juridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa-organizacij.htm, http://law4free.ru/services-for-citizens/zhilishhnye-zemelnye-spory-privatizacija.htm ) облако тегов. Вместо него сделать блок вывода записей блога и консультаций по выбранным мной в админке тегам (нужно ввести соответствующее поле в админке страницы услуги). Заголовок блока: «Смотрите также». В этом блоке страницы должны ранжироваться по популярности (количеству репостов и лайков), если этого нет – то по дате публикации.

16 На странице услуги вставить блок (вышезаписей по тегам) с перечнем услуг для граждан или услуг для бизнеса

соответственно со ссылками на страницы услуг. Список должен браться отсюда http://law4free.ru/for-busines/или отсюда http://law4free.ru/services-for-citizens/;

17 Сделать страницу отзывов,интегрированную в меню. Пока отключённую, но с возможностью быстрого включения.

18 Добавить на страницу контактов яркую кнопку загрузки электронной визитки Vcardс моими контактами.

Оплата через безопасную сделку. Пишите цену и сроки. Если какие-то мои идеи ухудшат юзабилити и оптимизацию сайта, сообщите, пожалуйста.