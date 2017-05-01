Здравствуйте! Нужно собрать семантическое ядро только из wordstat.yandex.ru/. Исходные слова есть. Затем необходимо распределить запросы по дополнительным группам. От вас цена за 1000 запросов, присутствие в skype или viber голосом ...
Продвижение сайта Webdoctor.by
Требуется продвижение сайта webdoctor.by, сильно просел по позициям,необходимо СЕО продвижение сайта,"белыми методами"и небольшая модернизация.
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