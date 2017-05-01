Продвижение сайта Webdoctor.by

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки139 просмотров

Требуется продвижение сайта webdoctor.by, сильно просел по позициям,необходимо СЕО продвижение сайта,"белыми методами"и небольшая модернизация.

8 лет назад
WDoc
58 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$160
60 дней
Специалист своего дела,рекомендую...
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад