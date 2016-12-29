Нужен специалист по раскрутке интернет магазина парфюм.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок160 просмотров

Нужен специалист по раскрутке интернет магазина парфюм  parfumeng.ru по Москве и России. Нам нужны реальные покупатели а накрученные посетители. Поэтому мы оплачиваем за результат а не за цифры в яндекс Метрике. Рассматриваем вариант как сдельно так и на постоянку. Далее запланирована раскрутка ещё одного проекта. Пишите Ваши предложения.

8 лет назад
rihlif10
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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