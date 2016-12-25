Оптимизация сайтиа seo

https://docs.google.com/document/d/1CLsby4XLbdUxY7wcqauUqqqjqHvFL5G7pPqgzDXlPzc/editНадо собрать ключи для каждой страницы отдельно и прописать их в тегах так

же нужно сделать сео оптимизацию сайта убрать мусорный код исправить

ошибки качественно сжать картинки и настроить процесс сжатия так что бы

гугл не говорил что они много весят а ещё там заложенность 6 надо

исправить максимум 3 уже потом продвижение делать! Сначала подготовка

потом продвижение. Внимательно читаем всё в том числе то что по ссылке только потом оставляем заявки!

Мой сайт http://game-strit.online/