Продвижение сайта

Добрый день! Есть комплекс работ по оптимизации и сео-продвижению сайта: au-med.ru 1. Необходимо сделать подробный комплексный аудит сайта, на предмет ошибок и недоделок, с рекомендациями по устранению и доработке. 2. Необходимо собрать семантику, ...