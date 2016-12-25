Запускаю свой новый проект, сайт http://pocket-quest.com/ Необходимо провести оптимизацию сайта для поисковых систем, продвинуть в топ.
Продвижение сайта
Требуется продвижение сайта по России (сайт новый, текстов нет, сайту менее месяца, не продвигался).
Примерный перечень продвижения:
Декор для детских
Мягкие головы
fake taxidermia
гипсовые головы
деревянные головы
головы животных
головы из оргстекла
подушки
маскировки
wild & soft
fiona walker england
стикеры из США
тканевые стикеры
анимализм
животные в интерьере
необычный декор
новые тенденции в декоре
новые тенденции в интерьере
модные тенденции в интерьере
модные тенденции в декоре
Интересует ежемесячный бюджет
Примерные сроки продвижения
Перечень работ, который будет сделан.
Заявки фрилансеров
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