Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок155 просмотров

Требуется продвижение сайта по России (сайт новый, текстов нет, сайту менее месяца, не продвигался).

Примерный перечень продвижения:

Декор для детских

Мягкие головы

fake taxidermia

гипсовые головы

деревянные головы

головы животных

головы из оргстекла

подушки

маскировки

wild & soft

fiona walker england

стикеры из США

тканевые стикеры

анимализм

животные в интерьере

необычный декор

новые тенденции в декоре

новые тенденции в интерьере

модные тенденции в интерьере

модные тенденции в декоре

Интересует ежемесячный бюджет

Примерные сроки продвижения

Перечень работ, который будет сделан.

8 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров