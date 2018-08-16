magic25

Денис magic25

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Создание дизайна сайта Интернет-магазина
Работать с Денисом всегда очень приятно! Рекомендую для сотрудничества!
bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Разработка дизайна сайта
Bootstrap
Очередной проект с Денисом прошел успешно и без заминок. Спасибо за проект! С удовольствием работаем дальше.
Все сделал на высшем уровне
Ответный отзыв
InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Создание логотипа
Спасибо за заказ. Все отлично. Понятное ТЗ. Оплата моментальная. Рекомендую.
Отличная работа. Рекомендую.
Ответный отзыв
bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Создание дизайна сайта
Bootstrap
Работа прошла отлично. Буду рад сотрудничеству.
Отличная работа
Ответный отзыв
loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Доработка Opencart 2
Opencart
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату
Отличная работа!
Ответный отзыв
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