Нужно перенести страницу https://denis020376.wixsite.com/mysite-1/dopolnitelnyj-obem-gubam на Wordpress. Важно, чтобы код при этом был нормальный html + CSS, а не нечитабельный, как в Wix. Может быть нужно заново сверстать страницу с нуля. Важно, чтобы мобильная версия работала ...