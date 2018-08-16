Необходимо создать дизайн-сайта Интернет-магазина. Всего макетов 6 (1 главная страница и 5 внутренних разделов).
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать доставку: 1.1 По Санкт-Петербургу в пределах КАД - до 3 тыс. руб - согласно нижеуказанным вариантам, свыше 3 тыс. руб. - бесплатно. - самовывоз с Шоссе Революции 69В, 2 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте Wordpress Woocommerce http://primelabel.dess88.tmweb.ru требуется реализовать автоматическую конверсию цен из долларов в рубли по курсу ЦБ. Т.е. в админке указываем цены за товары в рублях, а выводить должно в долларах. Также нужно реализовать стоимость товара за штуку. ...Закрыт6 лет назад
Необходимо создать логотип для сайта. 3 версии логотипа. Отрисовка 1 версии логотипа в ai-формате (в кривых).Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта (в дальнейшем будет верстаться под bootstrap 4, поэтому дизайн должен быть заточен под стандартную ширину для bootstrap, отрисовывать дизайн для мобильных не нужно, только дизайн для версии ПК). Всего 1 ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо на сайте Wordpress установить Woocommerce и привести его к соответствующему виду (как на макете). Верстка не требуется, нужно именно вывести в произвольном виде функционал.Закрыт7 лет назад
Требуется значительная доработка opencart 2.3. Необходимо сделать заказ в 6 шагов на Opencart: Заказ производится в 6 шагов: http://dess0850.bget.ru/zakazat-1 http://dess0850.bget.ru/zakazat-2 http://dess0850.bget.ru/zakazat-3 http://dess0850.bget.ru/zakazat-4 http://dess0850.bget.ru/zakazat-5 http://dess0850.bget.ru/zakazat-6Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать Opencart 2, страницу товара. Товар имеет параметры: Длина, Ширина, Высота (заданы через опции). http://veles-wood.ru/plancket-listvennica При выборе опции высчитывается цена за 1 штуку товара. Нужно вывести ниже цену за 1м3. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта (bootstrap) в PSD формате. 1 главная, 7 дизайн-макетов внутренних страниц. Сайт должен быть с хорошим дизайном. Также нужно довести дизайн до конца, если будут правки по дизайну, то ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно перенести страницу https://denis020376.wixsite.com/mysite-1/dopolnitelnyj-obem-gubam на Wordpress. Важно, чтобы код при этом был нормальный html + CSS, а не нечитабельный, как в Wix. Может быть нужно заново сверстать страницу с нуля. Важно, чтобы мобильная версия работала ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать, чтобы комментарии, добавляемые для любой записи в Wordpress, автоматически дублировались на страницу. Т.е. чтобы на странице выводились все комментарии со всех постов.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать автоматический обмен данными между Opencart1.5.4.1 и Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.175). Сайт keyspb.comВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать на сайте на Wordpress каталог по типу: https://primelabel.tiu.ru/g6459390-termoetiketki Нужна "Сортировка: по цене" (убывание и возрастание"Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте на html нужно вставить форму обратной связи с полями: 1. Имя (текстовое поле) 2. E-mail 3. Телефон Антиспам Отправленная форма должна отправляться на 2 E-mail: ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Сделать на фото худее (уменьшить щеки и убрать второй подбородок). В меру, чтобы узнаваем был.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно на странице товара добавить функционал выбора параметров товара: Сорт Порода Толщина Ширина Длина Влажности Пример исполнения здесь: http://www.tdecologica.ru/catalog-tovarov/evrovagonka/paneli-softlayn/ При каждом выборе ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать карусель с адаптивным дизайном. Макет в приложении. Нужно сделать именно в таком виде (PSD вышлю)HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть модуль доставки. В нем не прописана цена. Нужно в модуль добавить возможность указывать цену.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно перерисовать логотип в векторе в формате .ai.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно настроить выгрузку товаров с Интернет-магазина Opencart 2 на regmarkets.ru.Закрыт7 лет назад