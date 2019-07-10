loginov123

Максим loginov123

 
36 летУкраина/Кременчуг
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
javascript нааааадддддаааааа?!? ©

Разработка скриптов на javascript.

Написание модулей под opencart.

Без TЗ результат хз.
JavascriptOpenCart
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$670
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$670
10 баллов
4 года назад
Натянуть и спрограммировать - Opencart
Взялся за трудный проект и сделал до конца все.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
onesiter
Татьяна 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработка модуля для Opencart 3
Спасибо за отличную и быструю работу, все сделано так как должно быть! Буду еще обращаться!
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату
Ответный отзыв
hvostik1
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Создать модуль на сайте по обновлению наличия товара
Как всегда довольна сотрудничеством! Всё чётко, по делу и быстро. Учтены все требования и пожелания! Спасибо Максиму, опытный специалист.
Заказчик всегда на связи, быстро отвечает, быстро проверяет и оплачивает. Спасибо за проект
Ответный отзыв
CeR6eR
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
4 года назад
Нужно выполнить некоторые правки по Opencart
Работа выполнена на отлично!!!!
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату
Ответный отзыв
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$500
10 баллов
4 года назад
Натянуть и спрограммировать сайт на Opencart (OcStore или другой подв)
Хороший специалист, доделываем
Хороший заказчик, доделываем
Ответный отзыв
Веб-программирование
164 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#120