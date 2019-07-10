Максим loginov123loginov123
36 летУкраина/Кременчуг
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
javascript нааааадддддаааааа?!? ©
Разработка скриптов на javascript.
Написание модулей под opencart.
Без TЗ результат хз.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$670
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
- Примеры натяжки верстки на опенкарт403 просмотра
- Разработка меню, календаря на js(jquery)833 просмотра
- Калькулятор цен794 просмотра
Отзывы заказчиков
$670
10 баллов
4 года назад
Взялся за трудный проект и сделал до конца все.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
$20
10 баллов
4 года назад
Спасибо за отличную и быструю работу, все сделано так как должно быть! Буду еще обращаться!
Ответный отзыв
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату
$25
10 баллов
4 года назад
Как всегда довольна сотрудничеством! Всё чётко, по делу и быстро. Учтены все требования и пожелания! Спасибо Максиму, опытный специалист.
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи, быстро отвечает, быстро проверяет и оплачивает. Спасибо за проект
$40
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена на отлично!!!!
Ответный отзыв
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату
$500
10 баллов
4 года назад
Хороший специалист, доделываем
Ответный отзыв
Хороший заказчик, доделываем
Веб-программирование
164 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
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