Нужно выполнить некоторые правки по Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок150 просмотров

Правки касаются модуля OcFilter, Автогенерации заголовков, Оптимизации сайта в целом. 

Сразу предупреждаю, что сайт там немного так загажен уже, от горе программистов. Потому нужно довольно хорошо знать саму CMS.

Opencart
6 лет назад
CeR6eR
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$40
2 дня
Escrow
Работа выполнена на отлично!!!!
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад