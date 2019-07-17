Создать тему/template для существующего сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок157 просмотров

Дано:

- одностраничный сайт на базе Wordpress https://it-person.de 

Проблемы:

- Не поддерживается дизайн на созданной странице с описаниями https://it-person.de/job-openings/

- Сайт сделан на базе Elementor https://elementor.com/, который не позволяет установить текстовый редактор и править текстовые описания

- При создании новых страниц в целом на сайте дизайн не поддерживается https://it-person.de/123

Нужно:

- создать Wordpress тему/template для этого сайта с существующим дизайном

- критерии: адаптивная вёрска, кроссбаузерность, поддержка текстового редактора

Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить работа. И есть ли уже аналогичный опыт.

ElementorWordPress
6 лет назад
romeon
Роман 
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров