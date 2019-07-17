Создать тему/template для существующего сайта на Wordpress

Дано:

- одностраничный сайт на базе Wordpress https://it-person.de

Проблемы:

- Не поддерживается дизайн на созданной странице с описаниями https://it-person.de/job-openings/

- Сайт сделан на базе Elementor https://elementor.com/, который не позволяет установить текстовый редактор и править текстовые описания

- При создании новых страниц в целом на сайте дизайн не поддерживается https://it-person.de/123

Нужно:

- создать Wordpress тему/template для этого сайта с существующим дизайном

- критерии: адаптивная вёрска, кроссбаузерность, поддержка текстового редактора

Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить работа. И есть ли уже аналогичный опыт.