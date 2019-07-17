Здравствуйте, ищем програмера, который хорошо разбирается в OpenCart. Сайт - https://inter-tex.com.ua (OcStore 2.1.0.2) На даном етапе нужно новые странички Главную и контакты сверстать и поставить на сайт. Главная частично сделана програмистом который бросил ...
Создать тему/template для существующего сайта на Wordpress
Дано:
- одностраничный сайт на базе Wordpress https://it-person.de
Проблемы:
- Не поддерживается дизайн на созданной странице с описаниями https://it-person.de/job-openings/
- Сайт сделан на базе Elementor https://elementor.com/, который не позволяет установить текстовый редактор и править текстовые описания
- При создании новых страниц в целом на сайте дизайн не поддерживается https://it-person.de/123
Нужно:
- создать Wordpress тему/template для этого сайта с существующим дизайном
- критерии: адаптивная вёрска, кроссбаузерность, поддержка текстового редактора
Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить работа. И есть ли уже аналогичный опыт.
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