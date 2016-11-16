Требуется обновить вебсайт на базе Drupal 7.66 до последней версии или выполнить миграцию на Drupal 9. Ищем быстрое и недорогое решение. Ждем предложений от исполнителей, готовых предоставить официальный инвойс.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно реализовать проект по разработке фаервола. Нужен человек со знаниями системной разработки под Linux. Обязательное условие: исполнитель должен находиться в Минске/Беларуси. ЗАДАЧИ Разработка фаервола (firewall/brandmauer) и его модулей на базе LinuxКВАЛИФИКАЦИЯЗнания в ...Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Дано: - одностраничный сайт на базе Wordpress https://it-person.de Проблемы: - Не поддерживается дизайн на созданной странице с описаниями https://it-person.de/job-openings/ - Сайт сделан на базе Elementor https://elementor.com/, который не позволяет установить текстовый ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Итак, нужен человек, который: 1. Умеет составлять описания вакансий в сфере IT. Например, на позиции developer, DevOps, UI/UX Designer. 2. Умеет переводить описания IT-вакансий с английского на русский. В 99% случаях описание вакансии уже есть ...Переводы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Важно: - исполнитель должен быть из Минска / Беларуси, чтобы решать все вопросы на месте. Длительный проект. Есть спортивное интернет-приложение с картинками, анимациями и т.д. Приложение стало слишком тяжелым. Нужно разделить ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно создать презентационный одностраничный сайт на Wordpress для потенциального кадрового агенства. Есть ТЗ, есть контент, есть недоработанный макет. Логотип не нужен. В целом всё сводится к стандартному построению http://landing.uni.co.ua/blog/landing-page-po-bm - большинство одностраничников сейчас создаются по ...Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать в Corel Draw красивый шаблон (или несколько) для описания вакансий. Шаблон состоит из фотографии с элементами: - название вакансии - название города - сколько лет опыта - маил - сайт ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача: 1. Найти хорошего хостера, который позволит установить OrangeHRM. Текущая проблема: при установке OrangeHRM требуется включение функции "MySQL Event Scheduler Status" с помощью операции "SET GLOBAL event_scheduler = ON;" Но операция не выполняется, появляется ошибка ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: 1. Перерисовать приложенную картинку в векторную графику. 2. Новая векторная картинка должна быть более яркая и красивая. Если задать в поисковике доменная печ, циклон (другие названия элементов картинки), то можно найти пиктограммы как ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть шаблон в корпоративном стиле в Word с описанием продукта. Задание: 1. Шаблон нужно немного доработать: Вставить логотип и одно текстовое предложение, так чтобы оба этих элемента гармонично смотрелись на общем фоне. 2. Создать ...Фирменный стиль11 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть описание продукта на листе формата A4. Нужно оформить описание в корпоративном стиле. Есть логотип и сайт, и в таком же стиле нужно будет оформить описание продукта. Идеально реализовать темплейт/шаблон (как пример https://templates.office.com/ ) в ...Фирменный стиль16 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача: нарисовать рекламную брошюру на 6 листов, оформленную в корпоративном стиле. Пример в приложении. Тексты предоставим. По маилу могу выслать сайт и логотип, чтобы было понимание о корпоративном стиле. Укажите сроки ...Фирменный стиль22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача: Логотип уже есть, но у него недостаточное разрешение. Нужно нарисовать логотип в высоком разрешении, чтобы его можно было разместить на плакате 2х3 метра (а может и больше) в хорошем качестве. Скорее всего в векторной ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. Создать новый аккаунт в Google Adwords 2. Создать и настроить рекламную компанию для 2х мероприятий (семинары). Для каждого мероприятия своя компания. 3. Создать 2-3 группы в каждой компании для отслеживания рекламы ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт8 лет назад
Объём работы: 1. Сделать письменный перевод (4 страницы) резюме с немецкого языка на русский, в ворд-файле. Ожидается, что это будет не перевод слово в слово, а грамотно написаное резюме. Оригинал на немецком вышлю на ...Переводы32 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Ищу человека, который сможет письменно переработать/доработать тексты об услугах в области: обкладка печь и желобов огнеупорными материалами. Приемущества: имеет тот, кто уже работал по этой теме. Объем работы: сложно оценить, поэтому можно сказать, ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад