romeon

Роман romeon

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Обновить вебсайт (Drupal) и его модули до новой версии
Drupal
Все ок, четкая задача, быстрая оплата, был рад сотрудничеству.
Отличная работа! Николай очень оперативно выполнил все задачи. Обновил CMS, модули, убрал ошибки, реанимировал сайт. Рекомендую!
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Создать картинку-шаблон для описания вакансии
Замечательное сотрудничество, лёгкое и с быстрой оплаты, всем рекомендую!
Отличная работа. Очень оперативно. Быстрая коммуникация. Марина сделала даже 4 шаблона вместо оговоренных 3х. Будем работать дальше.
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yuliyaalex
Юлия 
42 года
9 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Перерисовать картинку в векторную графику
Очень довольна сотрудничеством с Романом. Всегда приятно работать с такими положительными во всех отношениях заказчиками.
Результат работы очень понравился. Всё было сделано на отлично, сроки соблюдены. Юлия оперативно отвечает на вопросы, что для меня было немаловажно. Будем работать дальше.
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HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перерисовать логотип
Роман, благодарю за приятное сотрудничество! Вежливый и порядочный заказчик, задание было понятным. Оплата проведена в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Логотип был нарисован в двух вариантах и предоставлен в нескольких векторных форматах. Задача была выполнена очень оперативно, в то время как другие исполнители давали сроки в 1-2 дня. Коммуникацией и работой очень довольны. Рекомендую!
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