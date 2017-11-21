Перерисовать картинку в векторную графику

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок279 просмотров

Задача:

1. Перерисовать приложенную картинку в векторную графику.

2. Новая векторная картинка должна быть более яркая и красивая. Если задать в поисковике доменная печ, циклон (другие названия элементов картинки), то можно найти пиктограммы как выглядят элементы на картинке.

От вас:

- Стоимость работы?

- Сроки выполнения?

8 лет назад
romeon
Роман 
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yuliyaalex
Юлия 
42 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$15
3 дня
Результат работы очень понравился. Всё было сделано на отлично, сроки соблюдены. Юлия оперативно отвечает на вопросы, что для меня было немаловажно. Будем работать дальше.
Очень довольна сотрудничеством с Романом. Всегда приятно работать с такими положительными во всех отношениях заказчиками.

Заявки фрилансеров

yuliyaalex
Юлия 
42 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад