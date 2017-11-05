По имеющейся концепции магазина выполнить эскизы фронтальной вывески и панель-кроншейна, маркиз над витриной. Разработать эскиз оформления витрины и дверей входной группы. Техническое задание предоставляется после выбора исполнителя. Эскизы предоставляются в цвете в форматах ...
Собрать/нарезать изображения
Нужно найти в инете и привести к одному размеру изображения iPhone различных моделей и цветов.
Изображения должны быть без фона, в хорошем качестве, на лицевой стороне айфона должно быть изображено меню.
Во вложении 2 примера ракурсов айфонов, которые мне нужны:
- Ракурс 1.png / размер 275х345px
- Ракурс back.png / размер 90х180
Какие именно изображения мне нужны:
- iPhone 4s; цвета white и black
- iPhone 5s; цвета grey, gold, silver
- iPhone 5; цвет black
- iPhone 5c; цвета white, rose, yellow, blue, green
- iPhone 6; цвет silver, gold, grey
- iPhone 6s; цвета silver, grey, gold, gold rose
- iPhone 7; цвета jet black, black, silver, gold, rose gold
- Первый комплект на примере ракурса 1.png размером 275х345 пикселей - 23 изображения
- Второй комплект на примере ракурса back.png размером 90х180 пикселей - 23 изображения
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