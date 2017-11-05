Собрать/нарезать изображения

Нужно найти в инете и привести к одному размеру изображения iPhone различных моделей и цветов.

Изображения должны быть без фона, в хорошем качестве, на лицевой стороне айфона должно быть изображено меню.

Во вложении 2 примера ракурсов айфонов, которые мне нужны:

Ракурс 1.png / размер 275х345px

Ракурс back.png / размер 90х180

Какие именно изображения мне нужны:

iPhone 4s; цвета white и black

iPhone 5s; цвета grey, gold, silver

iPhone 5; цвет black

iPhone 5c; цвета white, rose, yellow, blue, green

iPhone 6; цвет silver, gold, grey

iPhone 6s; цвета silver, grey, gold, gold rose

iPhone 7; цвета jet black, black, silver, gold, rose gold

я должен получить 2 комплекта изображений в формате .png