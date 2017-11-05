Собрать/нарезать изображения

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок216 просмотров

Нужно найти в инете и привести к одному размеру изображения iPhone различных моделей и цветов.

Изображения должны быть без фона, в хорошем качестве, на лицевой стороне айфона должно быть изображено меню.

Во вложении 2 примера ракурсов айфонов, которые мне нужны:

  • Ракурс 1.png / размер 275х345px
  • Ракурс back.png / размер 90х180
Допускается отклонение от размеров в несколько пикселей.

Какие именно изображения мне нужны:

  • iPhone 4s; цвета white и black
  • iPhone 5s; цвета grey, gold, silver
  • iPhone 5; цвет black
  • iPhone 5c; цвета white, rose, yellow,  blue, green
  • iPhone 6; цвет silver, gold, grey
  • iPhone 6s; цвета silver, grey, gold, gold rose
  • iPhone 7; цвета jet black, black, silver, gold, rose gold
В итоге я должен получить 2 комплекта изображений в формате .png

  • Первый комплект на примере ракурса 1.png размером 275х345 пикселей - 23 изображения
  • Второй комплект на примере ракурса back.png размером 90х180 пикселей - 23 изображения
8 лет назад
d3v1LWTF
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров