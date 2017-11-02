Для Владимира Баранова. Подробности в личной переписке
Нарисовать иллюстрации
В поисках талантливых и сообразительных исполнителей которые готовы работать. Ваша задача нарисовать иллюстрацию по
заданным параметрам.
На данный момент есть 2 темы которые нужно «назавтра» и одна менее важная на будущие.
Темы:
Кулинария – нарисоватьиллюстрацию блюда, это должно быть не только красиво но и аппетитно.
Интелектуальные этикетки – нарисовать этикетки под параметры которые яскину в ЛС. Задание не сложное, требует постоянного внимания.
Любопытные идеи – (на будущие) – идеи должны создаватьэффект Вау!
Образцы прилагаю. По срокам – договоримся.
Исполнители с оплатой больше 15$ за 1 иллюстрацию нерассматриваються.
Без портфолио заявки не рассматриваю. Без работы никто сидеть не будет.
Заявки фрилансеров
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