Нарисовать иллюстрации

В поисках талантливых и сообразительных исполнителей которые готовы работать. Ваша задача нарисовать иллюстрацию по

заданным параметрам.

На данный момент есть 2 темы которые нужно «назавтра» и одна менее важная на будущие.

Темы:

Кулинария – нарисоватьиллюстрацию блюда, это должно быть не только красиво но и аппетитно.

Интелектуальные этикетки – нарисовать этикетки под параметры которые яскину в ЛС. Задание не сложное, требует постоянного внимания.

Любопытные идеи – (на будущие) – идеи должны создаватьэффект Вау!

Образцы прилагаю. По срокам – договоримся.

Исполнители с оплатой больше 15$ за 1 иллюстрацию нерассматриваються.

Без портфолио заявки не рассматриваю. Без работы никто сидеть не будет.