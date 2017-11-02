Требуются уникальные картинки для сайта юридической фирмы (направления деятельности: суды, исполнительное производство, налоги, регистрация юр. лиц, сделки и т.д.), не менее 10-15 шт. для размещения в статьях в качестве иллюстраций к тестам. Подойдут переработанные картинки ...
Иллюстрации для сайта
Необходимо сделать ряд иллюстраций для сайта соляных пещер. Есть стилистика, в которой это должно быть выполнено. Иллюстрации нужны без текстовой части. От вас цена и сроки. Любые вопросы задавайте мне в личку. Исполнителю скину исходный файл с фирменной иллюстрацией.
PS: иллюстрации должны быть в векторе.
Заявки фрилансеров
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