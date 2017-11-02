Уникальные картинки для сайта юридической фирмы

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Закрыт10 заявок280 просмотров

Требуются уникальные картинки для сайта юридической фирмы (направления деятельности: суды, исполнительное производство, налоги, регистрация юр. лиц, сделки и т.д.), не менее 10-15 шт. для размещения в статьях в качестве иллюстраций к тестам. Подойдут переработанные картинки с фотостоков на тему юриспруденции, бизнеса, офисной работы и т.д., проходящие проверку на уникальность в соответствующих интернет-сервисах.

От вас – предложения по срокам и цене за одну картинку.

7 лет назад
hunteroker
Алексей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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