Требуются уникальные картинки для сайта юридической фирмы (направления деятельности: суды, исполнительное производство, налоги, регистрация юр. лиц, сделки и т.д.), не менее 10-15 шт. для размещения в статьях в качестве иллюстраций к тестам. Подойдут переработанные картинки с фотостоков на тему юриспруденции, бизнеса, офисной работы и т.д., проходящие проверку на уникальность в соответствующих интернет-сервисах.

От вас – предложения по срокам и цене за одну картинку.