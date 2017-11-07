Иллюстрации для детской книги

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен22 заявки315 просмотров

Нужны иллюстрации для детской книги. Картинки, 6 шт, не сложные, минимум деталей. Срок выполнения заказа - до 10 ноября. ТЗ и тему предоставлю исполнителю, которого выберу.

8 лет назад
Oksana_ivK
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$50
6 дней
Очень ответственный исполнитель: работа выполняется в срок и качественно. Конечно же, рекомендую. Буду продолжать сотрудничество.
C удовольствием работаю над проектом Оксаны. Как о заказчике могу сказать также только хорошее: ТЗ понятное, оплата своевременная, настрой позитивный )) Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад