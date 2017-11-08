Перекрасить векторную иллюстрацию в корпоративные цвета

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок222 просмотра

Есть векторное изображение. В нем нужно заменить цвета на корпоративные из брендбука компании.

Файл нужен в RGB.

Посмотреть файлы можно по ссылке

https://drive.google.com/folderview?id=0B6YXoTqGqgUCSEEtY2RJVGNOVGs

Срок сегодня в течение дня.

Стоимость $10

8 лет назад
idee1358
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Natusia21
46 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо, Наталья, за то, что очень быстро в выходной день помогли решить задачу. Мало кто соглашается на такие работы. Работа была выполнена на высоком уровне и даже без правок! Рекомендую!
Спасибо и Вам!За быстроту,честность и знание,чего хотите.С удовольствием выполнила заказ!

Заявки фрилансеров

Natusia21
46 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад