Здравствуйте задача следующая : необходимо нарисовать глобус типа этого (http://xflash.ucoz.ru/load/flash_globus/3-1-0-475) глобус должен быть разбит на страны, при наведении курсора на страну, она должна увеличиться в несколько раз, также с каждой страны должна идти гиперссылка. ...
Перекрасить векторную иллюстрацию в корпоративные цвета
Есть векторное изображение. В нем нужно заменить цвета на корпоративные из брендбука компании.
Файл нужен в RGB.
Посмотреть файлы можно по ссылке
https://drive.google.com/folderview?id=0B6YXoTqGqgUCSEEtY2RJVGNOVGs
Срок сегодня в течение дня.
Стоимость $10
Выбранный исполнитель
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