Отредактировать изображение

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Завершен9 заявок241 просмотр

Приветствую!

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8 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

juliatthesecond
Юлия Трич 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Юлия — большой молодец :) Сходу поняла задачу, предоставила несколько вариантов, реализовала все в лучшем виде и четко в обозначенные сроки! Однозначно РЕКОМЕНДУЮ к сотрудничеству!
Работать с Андреем было легко, приятно и продуктивно. Это человек, который знает, чего он хочет и ставит задачу перед исполнителем максимально четко. Оплата была проведена в срок. Очень порядочный заказчик, с которым можно и нужно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

juliatthesecond
Юлия Трич 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад