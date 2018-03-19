Обработка фотогографий
Выполняю работу качественно и в короткие сроки. Большой опыт работы в графических редакторах.
Контактные данные:
E-mail : [email protected]
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Спасибо! Это была лучшая работа из 50 представленных. Рекомендую Юлию как хорошего исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо за предоставленную возможность. Итоговые материалы были получены и проверены, оплата проведена оперативно.
$3
10 баллов
4 года назад
Юлия очень хорошо выполнила работу. Обязательно обращусь с подобным заданием в следующий раз. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Отличная обратная связь. Проект кипит. Все нюансы решаются быстро и понятно.
$60
10 баллов
6 лет назад
Быстро, качественно, с умом и креативом. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, всегда на связи, оплата выполнена в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$45
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, работа понравилась, сроки не нарушены.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда был на связи, оплата была осуществлена в короткие сроки.
$15
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, работа сделана качественно и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Был на связи, предоставил все необходимое для работы, оплата была произведена в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Обработка фотографий
2 отзыва
$3/час
от $9от 3 часов
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