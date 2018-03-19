juliatthesecond

Юлия Трич juliatthesecond

 
27 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Обработка фотогографий

Выполняю работу качественно и в короткие сроки. Большой опыт работы в графических редакторах. 

Контактные данные:

E-mail : [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
IspanecMigel
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Логотип коллекторского агентства
Спасибо! Это была лучшая работа из 50 представленных. Рекомендую Юлию как хорошего исполнителя.
Спасибо за предоставленную возможность. Итоговые материалы были получены и проверены, оплата проведена оперативно.
Ответный отзыв
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
4 года назад
Сделать логотипы к названиям статей на сайте
Юлия очень хорошо выполнила работу. Обязательно обращусь с подобным заданием в следующий раз. Большое спасибо!
Отличная обратная связь. Проект кипит. Все нюансы решаются быстро и понятно.
Ответный отзыв
Ku4ergdr
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Разработать Логотип
Быстро, качественно, с умом и креативом. Очень рекомендую.
Прекрасный заказчик, всегда на связи, оплата выполнена в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
kreersa
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа
Все отлично, работа понравилась, сроки не нарушены.
Отличный заказчик, всегда был на связи, оплата была осуществлена в короткие сроки.
Ответный отзыв
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Требуется заменить текст на картинках
Отличный исполнитель, работа сделана качественно и в срок! Рекомендую!
Отличный заказчик. Был на связи, предоставил все необходимое для работы, оплата была произведена в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
$3/час
от $9от 3 часов
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