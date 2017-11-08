Обработать 80 фотографий. Обтравка

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Завершен15 заявок278 просмотров

Удалить фон у 83 фото. 

Архив фото: https://drive.google.com/file/d/0BwoLmjeTyKaOYjlOemFRMGRzbk0/view?usp=sharing

Предпочтительный способ оплаты: карта Visa

Жду сроки и цену.

8 лет назад
AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

juliatthesecond
Юлия Трич 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель. Все выполнено качественно и в срок. Будем обращаться еще. Спасибо)
Прекрасный заказчик, четко ставит задачу перед исполнителем, всегда на связи, оплата выполнена в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

juliatthesecond
Юлия Трич 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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