Вырезать тарелки из фона

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт19 заявок404 просмотра

Здравствуйте, коллеги!

Нужно вырезать фотографии продуктов из фона.

Фон - должен стать альфаканалом!

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета не трогать никаким образом

- Размер не менять

ВНИМАНИЕ!

Сохранить нужно в формат TIFF

Должно остаться ТРИслоя.

1. Продукт

2. Тень (если есть)

3. Белый бэкграунд RGB 255 255 255

LZW компрессию использовать можно

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Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске.

25 р фото

8 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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