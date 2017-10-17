Немного подправить текст у картинке и сделать ретушет

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Завершен1 заявка159 просмотров

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8 лет назад
ludadzuchak021
Люда Дячук 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vladikmoroz037
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vladikmoroz037
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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